全台最後的747-400客機將走入歷史，中華航空12日上午特別舉行「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送會，由華航董事長謝世謙率主管團隊與百位華航會員及退休員工齊向「空中女王」致敬，見證747-400客機從華航機隊「畢業」。

謝世謙表示，747-400 客機過去30年為華航旅客服務，過去一年疫情嚴峻，華航致力提高整體營運效能，因此讓747-400退役以展現華航機隊世代交替新貌。

擁有747-400飛航資格的華航總經理高星潢也表示，747-400操作起來非常安全、平穩，感謝747-400客機帶來無數美好的旅行記憶。

歡送活動由747-400最後載客飛行的紀錄片揭開序幕，華航除了安排客艙組員穿著不同年代制服，並邀請參與活動的所有華航會員與退休員工站出「747」三個大字致意，還打造747-400老照片時光憶廊。擔任導覽的華航資深空服教師陳雅玲說，在台灣經濟起飛時747-400肩負許多人出國的任務，曾經接受747頭等艙服務訓練，對空服員更是一份最高榮耀。

「真的很不捨！」許多退休員工也表示，747 機隊性能佳，更改變全球航空業生態，讓愈來愈人有機會環遊世界，很開心公司用心舉辦歡送活動，能有機會再見到空中女王。

華航開放粉絲在機腹簽名留念，12日下午13點30分，747-400客機緩緩離開華航修護棚廠，正式走入歷史。

(旺報 )