中國人民銀行12日公布最新金融統計，3月廣義貨幣總計數（M2）年增率和社會融資規模增速遜於預期，新增信貸則優於預期。

人行數據顯示，3月份M2年增率為9.4％，遜於預期的9.5％，也低於2月份的10.1％。3月社會融資規模增量為人民幣（下同）3.34兆元，低於預期的3.7兆元，也比上月的1.71兆元要低。

3月新增人民幣貸款為2.73兆元，則高於預期的2.3兆元，也高於前值的1.36兆元。

另外，人行還公布3月末社會融資規模存量為294.55兆元，年增率為12.3％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為179.51兆元，年增13％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.31兆元，年減1.1％；委託貸款餘額為11.04兆元，年減2.8％；信託貸款餘額為6.01兆元，年減19.2％。企業債券餘額為28.17兆元，年增11.7％；政府債券餘額為46.71兆元，年增18.8％；非金融企業境內股票餘額為8.5兆元，年增13.5％。

(工商 )