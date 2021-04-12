英國菲立普親王（Prince Philip）9日與世長辭，將親王奉為「山神之子」的大洋洲島國萬那杜（Vanuatu）原住民10日下午終於得知親王死訊，許多女性族人聞訊後開始痛哭，情緒相當激動，男性則悲痛到難以言語。

高齡99歲的菲立普親王9日辭世，引發英國民眾及各國元首哀悼、緬懷，親王生前受太平洋島國萬那杜坦那島（Tanna Island）尤納南部落（Younanen）的原住民封為「山神之子」，相信親王是他們的神，是火山靈的化身。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，倫敦當地時間9日中午，白金漢宮發布菲立普死訊時，萬那杜時間已是9日深夜，由於當地交通、通訊不發達，尤納南原住民一直到當地時間10日下午才獲悉親王死訊。

報導指出，尤納南原住民10日清晨就出門栽種番薯，當天午後工作結束後，才從附近渡假村的一名婦女那邊輾轉得知親王死訊。在附近渡假村擔任會計的尼爾（Mary Niere）表示，當她10日抵達部落時，除了一名老人外，整個部落空蕩蕩的，她通知老人親王的死訊時，老人相當震驚、無法置信，還向她再次確認是不是真的。

接著老人傳訊召集在田裡工作的村民，直到所有人都集合了，由酋長公布消息，所有人才確信菲立普死訊，現場馬上陷入悲傷情緒，尼爾描述在場男性低下頭陷入沉默，許多女性情緒非常激動、大哭，「他們非常、非常傷心。」

酋長Yapa手捧著2007年村民赴英國和菲立普親王會面時的合照，指出坦那島島民和英國人民的連結非常緊密，「我們向英國王室及英國人民表達哀悼之意。」

尼爾指出，面對巨大悲傷事件時，坦那島居民通常會進行儀式性慟哭的傳統習俗，而且通常會持續數周。

尤納南部落約有400人，數十年來部落原住民每天膜拜菲立普親王，祈求他保佑族人種的香蕉及地瓜等作物豐收。

菲立普親王被萬那杜坦那島原住民封為山神之子。

菲立普親王一生從未造訪過坦那島，他受尤納南原住民供奉為神的確切原因並不可考，不過據信可能是1960年代親王與女王伊麗莎白二世造訪萬那杜首都維拉港（Port Vila）時，村民曾看到兩人的大型畫像，並且對親王和世界另一頭強大女王共結連理印象深刻，因為當地傳說相信，山神之子將赴遠方和一名有權勢的女性結婚，時候到了就會回來。自此尤納南原住民相信菲立普是火山神的化身，深信有一天菲立普會回來坦那島。

菲立普親王最近一次造訪維拉港是在1974年，當時來自坦那島的酋長奈瓦（Jack Naiva）率領其他族人搭乘獨木舟，划了240公里抵達維拉港迎接親王，自此菲立普的神聖地位與形象就愈加鞏固，奈瓦深信親王是天上派下來的，保護坦那島，並且為族人帶來好運。

坦那島原住民甚至猜測2008年非裔的歐巴馬（Barack Obama）當選美國總統是受到菲立普親王的神聖恩典庇蔭。

島上原住民也深信是菲立普保佑，讓居民免於受暴風等天災蹂躪。

英國菲立普親王（Prince Philip）9日與世長辭，將親王奉為「山神之子」的大洋洲島國萬那杜（Vanuatu）原住民10日下午終於得知親王死訊，許多族人聞訊後痛哭。圖為2017年當地原住民捧著親王照片的畫面。（資料照／路透社）

事實上菲立普自己也知道受尤納南原住民供奉為神，過去幾年他寄送自己的表框相片給部落，被部落供奉為神龕，有一回部落族人回送一支獵豬用的木棍武器「nal-nal」，還要求親王和木棍合影，據說菲立普在拍照前曾問侍從「到底有誰還會拿nal-nal」。

尤納南部落酋長表示，族人現在將開始籌備盛宴及典禮，追悼親王。尼爾指出，典禮上女性族人將開始準備部落食物，包括用香蕉葉包裹、在地下烹煮的豬肉，男性族人則會喝一種用稱為kava的植物釀造的飲料。英國廣播公司（BBC）報導，駐萬那杜記者麥嘉瑞（Dan McGarry）指出，豬是當地族人蛋白質主要來源，可以預期有很多豬將被宰了。

(中時新聞網)