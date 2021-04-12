陳意涵劇中培林心如看診。（八大提供）

由林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤等人主演的愛奇藝、八大、衛視《她們創業的那些鳥事》劇情漸入高潮尾聲，昨（11日）播出第19、20集，夾著男主角邱澤主演的賣座國片《當男人戀愛時》票房破億熱潮，《她們創業的那些鳥事》也傳出收視捷報，穩居周日有線電視華語戲劇冠軍被喻為影視雙棲、雙喜臨門的邱澤一如以往謙虛表示：「 謝謝大家支持 ！」

劇中林心如與林哲熹的格差式愛情、邱澤被前女友李元元當面狠酸他分不清楚愛的是誰，以及簡嫚書再度被矇蔽的愛情欺騙受傷，各線主角的情感發展深獲輕熟女粉絲關注喜愛，繼續穩坐有線電視週日華語戲劇收視冠軍，其中25-39收視更達1.27，躍居週日戲劇全台之冠 !

《她們創業的那些鳥事》昨劇情尾聲落在陳意涵陪伴林心如看病，網友猜測是她與林哲熹酒醉上床「鬧出人命」有關；而希望能解釋分手誤會的邱澤，反被前女友李元元毫不留情指責：「你分得清楚你愛的是誰嗎？」網友則大讚邱澤在後段劇情裡吐露的感情觀「我進一步呢，對方就退一步；然後對方進一步，我就不知道有什麼毛病，我就退一步，這樣來來回回不知道在幹嘛」，誇他這段自我剖析的演技表現，大大擄獲輕熟女芳心。

昨不少劇情是在劇中夏館子改建的Little Bird 2號店場景發生，例如藍心湄帶著大批劇組人馬直闖咖啡店取景拍戲，戲外藍心湄談起這場景時，表示很感動，「很多細節程度都很驚人，真的都是用好的東西來陳設，我是開餐廳的所以一看就和道」。而林心如劇中創業一波多折，談到自己對創業的想法，她透露夢想中的藍圖，想要開一個白天是咖啡廳、晚上是賣酒，「但之前我有去問過，執照申請都不一樣」，透露「很想做一間有私人包廂，外面看不到裡面，很隱私的那種，能好好讓人休息」。

(中時 )