基隆市信義區微笑台北社區前四叉路口，下班尖峰時段時常塞車，議員何淑萍建議市府，打掉微笑台北前人行道與分隔島，增設左轉道，或在深澳坑路、東光路口增設台62甲匝道，疏散車潮，市府目前進行規畫設計，縮減人行道，預計7月發包、年底前完工，孝東路將留設一左轉專用道，解決塞車問題。

信義區深澳坑、深溪路周邊社區林立，車潮多，民眾仰賴孝東路進出，每逢下班尖峰時段，總有龐大車流從台62匝道下來，加上從市區經培德路，前往深澳坑地區及新北瑞芳的車輛相互交會，導致經常塞車，民眾數年來不斷反應仍未果，苦不堪言。

市議員何淑萍指出，此路段只有2個車道通行，一道左轉至深溪路，一道直行至深澳坑，因車道容量不足導致車流回堵，建議市府打掉道路旁人行道與分隔島，解決塞車問題；市長林右昌去年總質詢時說，人行道調整為道路需花費約5百萬元，若法律規定無窒礙能評估做改善，可以一起努力實行。

市府表示，依據「市區道路及附屬工程設計規範」服務道路權受限時，可以調整人行道寬度，今年有編列預算，目前進行規畫設計，將在微笑台北前至深澳坑路口約200公尺路段，增加2.5公尺寬車道，並於外側增設一直行車道，預計7月發包，若順利能在年底前完工。

何淑萍在議會上也提出另一方案，在深澳坑路、東光路四岔路口增設台62甲匝道，疏解社區車流，但交通處回應表示，有向公路總局提出方案，但相關人員早在2019年明確回覆，要增設的匝道點離孝東路匝道僅600公尺，不符合規定。

(中時 )