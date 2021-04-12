社群通訊軟體LINE在今(12日)天下午2時10分大當機，訊息、語音通話功能全都掛點，全台網友哀號，許多上班族跟著崩潰，直到下午3時左右LINE的功能才陸續恢復，不過在當機期間所傳的訊息全都消失，對此，LINE官方出面道歉並解釋原因，表示是因「系統網路連線異常」才會造成當機。

今下午14點10分左右，不少網友抱怨LINE的功能異常，有網友立刻在PTT、臉書上發文，紛紛回報慘況，指出「訊息可以傳，但沒人收得到，以下開放大家一起哀號」、「工作都要靠LINE，慘了」。據了解，LINE當機期間不止訊息、圖片傳出去後沒人已讀，就連通話功能也無法使用。

LINE大當機，網友們湧入官方粉專留言，短短1小時湧入近200則抱怨，「我想說LINE怎突然變安靜，原來是壞惹」、「嚇死我了，剛剛關機N次，已慌！」、「阿北出事了，傳訊息沒人收的到啊！」、「又壞了...拜託修一下」，不過有網友透露，在當機期間他發現可利用聊天室內的記事本對話，「記事本可以對話哦！」

而在當機近1小時後，LINE在下午3時左右陸續恢復，不過原以為恢復後會被訊息轟炸，但卻遲遲等不到通知跳出，代表著在14時10分至15時01分期間所傳的訊息都發送失敗，需再重傳一次，對此，LINE官方出面解釋，今日的當機事件是因系統網路連線異常，造成LINE的傳訊、社群，與官方帳號無法正常使用，向所有使用者致歉。

(中時新聞網)