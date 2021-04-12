曾女姑丈盼嫌犯能到死者靈堂下跪道歉，更期待促成跟騷法立法，讓類似被害案件到此為止。（林和生攝）

遭人製造假車禍擄殺棄屍的29歲曾姓女子，傳出案發當時已察覺遭跟蹤，第一時間透過耳機通話向公司店長求救，對方建議先將機車騎到附近派出所，無奈下一刻電話那頭突然沒了聲音，懷疑當時已遭撞擊，死者家屬盼檢警能讓嫌犯到靈堂下跪道歉，以慰在天之靈。

曾女姑姑指出，姪女被55歲黃姓男子糾纏許久，且多次尾隨跟蹤，通訊行店長擔心她的安危，要求她下班到家都要報平安，就是擔心途中發生意外；案發當天，店長接到電話指稱她疑遭人跟蹤，店長建議趕緊到附近派出所或人多店家求救，沒想到來不及反應、就遭殺害。

死者姑丈為現任屏東市里長，他說，近月前家族聚會，親友不斷催促已經結識17年、並在1年前結婚的小兩口能早生貴子，曾女還回應說，早有準備，預計明年就有生子計畫，無奈沒等到好消息，反而迎來憾事。

立委周春米周末曾到死者靈堂致意，家屬情緒哀戚，始終無法接受，並提出2點訴求，希望檢察官能讓黃嫌到靈堂下跪認錯道歉，再來就是盼躺在立院許久的跟蹤騷擾防治法能盡快完成立法。

周春米表示，屏東發生跟騷加害悲劇，家屬希望能夠立法預防類似事件再度發生，尤其是在立院討論已久的「跟蹤騷擾防治法」，如能盡速完成立法程序，以慰被害人在天之靈，讓傷痛就停在這裡，給民眾一個安心安全的生活環境。

周春米補充說，日本在2000年便通過《騷擾防治法》，2017年又修正該法案，從原本定義的「愛戀糾纏」擴充到「在居住處徘徊」、「無視拒絕仍對被害人的社群網站傳送訊息」等等。

但若立法無法一次將各類跟騷樣態納入，會希望先聚焦在防治愛戀追求而衍生的騷擾或暴力事件，授權警察在被跟騷人報案後，能即時介入，遏止過激行為，至少要讓跟騷者知道公權力已介入調查，嚇阻進一步犯罪行為，也是對被跟騷人最實際的保護作用。

(中時 )