美股上周五收紅。聯準會主席稱實現物價穩定和就業目標後，才可能改變政策；周五美生產者價格指數創十年來最大增幅，顯示通膨壓力正在增加。港股開盤數分鐘後，全日低走，科技指數領跌。

周一香港恆生指數收跌245.52點或-0.86%，為28453.28點。國企股(H股)跌102.54點或-0.93%，為10874.83點。交易所今日成交金額為1378億港元。

阿里巴巴逆勢大漲6.51%，報232.20港元。阿里因違反壟斷法，10日遭市場監管總局罰人民幣182.28億元，財務影響將反映在財報的收入和獲利上；董事會主席張勇表示，反壟斷處罰不會造成重大負面影響。富瑞預估阿里將繼續在低線城市投資於新業務，評級維持在買進，維持在328港元目標價。

恆生科技指數大跌1.64%。其他大型網路科技公司集體下跌；騰訊跌1.45%；美團跌5.0%；百度跌4.0%；京東跌2.5%。

瑞聲科技大漲12%，報44.9港元。該公司預估第一季淨利年增10倍，來到5.1億至5.5億人民幣之間。高盛並將目標價調升至58港元。

(時報資訊)