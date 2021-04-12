憑藉李安電影《臥虎藏龍》成功進軍好萊塢、並以電影《一代宗師》拿下第50屆金馬獎影后的女星章子怡，2015年嫁給大陸知名音樂人汪峰，不僅愛自己生的孩子，也將老公與前妻生的「小蘋果」當作自己女兒疼愛，升格人母後提升了好感度，被盛讚是兼顧事業與家庭的超級女神，而她疼愛孩子出名，近日為了表達對兒子的疼愛，不惜讓凍齡美顏「掉漆」，引發熱議。

章子怡與汪峰婚後第一年就生了女兒「醒醒」，直到去年初湊得「好」字，生下了兒子，而即便成了三寶媽，章子怡仍堅持女演員身分，產後僅半個月就光速復出拍攝代言廣告，隨身帶上瑜珈墊好隨時鍛鍊身材，也刻苦要求飲食，空檔都拿來關心孩子跟老公，讓人看見她敬業又愛家的一面。

章子怡親兒子超認真，露出雙下巴也不在意。(翻攝自章子怡微博)

而如今兒子滿1歲了，章子怡雖然能夠比較放心出門工作，但一顆心還是都繫在孩子們身上，今天她在微博po文，是一張她抱著兒子的親子照，照片中章子怡素顏、戴著鴨舌帽，拉下了口罩用力親吻寶貝的額頭，親到雙下巴現形，但她仍將這張照片貼出來分享。

章子怡說，她親兒子完全是認真的，「被愛擠出來的雙下巴充分證明」，會貼這張照，其實也是在安撫她做為母親的心，因為章子怡需要出差工作，捨不得孩子，翻翻照片直呼：「想他」，字字句句滿溢母愛。

(中時新聞網)