阿里巴巴股價在美國盤前交易中上漲6％，先前該公司因反壟斷調查被大陸監管機構罰款182.28億人民幣（新台幣約790.8億元）。另外阿里巴巴在香港上市的股票，週一收盤也是上漲6.5％。

摩根士丹利（Morgan Stanley）週日在一份報告中寫道：「儘管創紀錄的罰款額，但我們認為這應該會解除巴巴的重大懸念，並將市場焦點轉向基本面。」

大陸監管機構於去年12月對阿里巴巴展開了反壟斷調查。主要關注點是阿里巴巴強迫商家已在阿里巴巴上架的商品，不能在其它的兩個電子商務平台上架。

大陸國家市場監督管理總局（SAMR）週六表示，這種做法扼殺了大陸線上零售市場的競爭，並「侵犯了平台上商人的業務以及消費者的合法權益。」

阿里巴巴執行長張勇表示，他預計獨家經營模式的改變，不會對公司造成重大影響。

張勇還說，阿里巴巴將推出新措施，以降低平台上企業和商家的進入門檻和成本。他還表示，該公司還將繼續擴展到較小的中國城市和農村地區。

這筆罰款約占公司2019年收入的4％，除罰款外，監管機構表示，阿里巴巴必須向SAMR提交自檢和合規報告，為期三年。

(中時新聞網)