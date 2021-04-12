台灣遊艇休閒第一品牌亞果遊艇（7566），受惠全台服務據點增多、以及會員人數成長，12日公告自結3月合併營收3,483.9萬元，年增134.23％，累計今年前3個月合併營收達8,596萬元，年增33.10％，並創下興櫃以來的單季營收新高紀錄。

亞果代理發言人蘇郁芬12日表示，亞果3月合併營收3,483.9萬元，比去年同期的1,487萬元，年增134.23％，累計今年第一季合併營收達8,596萬元，比去年第一季的6,458萬元，年增33.10％。

她說，3月營收增加，主要受惠於會費收入、船艇及泊位租賃收入增加，亞果去年底的會員人數700位，今年3月已增至730位，而遊艇席位，亞果安平港遊艇城已完工啟用的遊艇泊位有62席。

因此，亞果今年3月營收創下興櫃以來的次高紀錄，單月最高紀錄出現在2020年10月的3749萬元，不過，以單季來說，今年第一季營收8,596萬元，則是超越去年第三季的8,039萬元，創下單季歷史新高。

蘇郁芬表示，由於亞果遊艇位於台北、台南、高雄、以及澎湖等4地的會員客製化船艇旅遊服務，持續熱絡滿訂，為了提供會員全台聯營的多元全面服務，亞果也將同步擴大徵才。

她說，亞果台北會所成立後，開啟更全面的北部會員服務，除了跨足台北市場，台南、高雄、澎湖都有據點可提供會員服務，今年第一季開始，也陸續與微風百貨、台南新光三越西門店、SOGO敦化館等高端百貨，合作外展，拓展新的潛在客戶。

(工商 )