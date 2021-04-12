彰化客運17路公車，往返彰化市與南投縣草屯市區，原本終點站在草屯鎮太平路惠德宮，經過南投、彰化縣政府及立委等代協調，促成17路公車延長駛到南開科技大學，交通運輸更安全便利，更是南開創校半世紀的生日禮物。

彰化客運17路公車，延駛到南開科大12日通車，南投副縣長陳正昇、彰化副縣長洪榮章、立委許淑華、彰化客運董事長黃錦椿、南開副校長林炎成、縣議員唐曉棻、立委馬文君服務處特助李銘樑等人都列席見證。

陳正昇指出，提升大眾運輸安全及便利，能夠讓縣民都受惠，因此是縣府重要施政目標，技術整合困難度很高，這項跨域公車服務雖然不容易，但類似的公共運輸加值服務，縣府將持續努力突破，讓民眾及學生搭乘大眾運輸工具更便利。

陳正昇指出，此次，在立委、縣議員及彰化縣政府大力協助下，爭取彰化客運延駛17路公車到南開科大，上千學生及更多草屯鎮「路東」數里的民眾，往返彰化及南投交通能夠更安全更便利，縣府會更積極推動類似的大眾運輸整合，擴大服務範圍與效能。

林炎成指出，南開今年歡慶創校半世紀，彰客17路公車延駛到南開，可以大幅減少學生騎機車上放學的交通安全隱憂；這也是3年前台中108號公車延駛南開後，進一步讓來自中彰投3縣市的學生，能有更安全的交通工具；彰投兩縣在交通發展跨區域合作，深具城市間雙向互惠的指標性意義，更是送給南開50歲生日的大禮。

(中時 )