以往國際級藝術演出來台演出多在北部、西部及南部，花東居民鮮少有機會在當地欣賞，都需要往外縣市跑，額外負擔交通與住宿的費用，大幅降低觀賞意願。不過這次傳來好消息，百老匯全本音樂劇《貓》將首開先例，將從7月1日至4日於花蓮文化局演藝堂，一共帶來6場演出，讓東部民眾也有機會一睹國際級音樂劇舞台的風采。

《貓》已巡演超過30個國家，被翻譯超過15種語言，7300萬人次觀賞過，締造在美國百老匯巡演時間最長、場次最多的紀錄，更是獲獎無數。《貓》能夠長期受到大小朋友的喜愛，無非就是將絕妙音樂結合多元舞蹈風格，搭配絢麗舞台布景以及鮮明的角色風格等因素，也因此圈粉大批的劇迷，願意二刷甚至三刷。本次前進花蓮演出，也算是台灣的創舉，近百人的演出團隊和大型的道具舞台將進駐花蓮1周，主辦單位指出，國外仍受疫情影響，演出依舊停擺，民眾可以把握機會觀賞的高水準的演出。

本次《貓》來台巡演不只突破以往，將第一次在花蓮舞台上綻放，巡演陣容更是堅強，由名揚倫敦西區與百老匯的音樂劇一姊凱莉艾莉絲（Kerry Ellis）飾演要角葛麗茲貝拉，將用完美嗓音詮釋經典名曲〈Memory〉，屆時將撼動現場所有觀眾的淚腺，百老匯音樂劇《貓》本次在台巡演場次包括台北、台中、高雄以及花蓮，花蓮場次將在13日早上11點開賣，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )