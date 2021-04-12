活動中開放讓員工及所有來賓在機身上簽名留念。（陳麒全攝）

華航安排客艙組員穿著不同世代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。（陳麒全攝）

華航安排客艙組員穿著不同世代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。（陳麒全攝）

下午13點30分，747-400客機緩緩離開華航修護棚廠，承載著華航旅客所有的美好回憶，正式走入歷史，幸運見證女王最後身影的民眾，也一起揮手向「永遠的空中女王」說再見，而它的經典與無可取代，存在每一位旅客心中。（陳麒全攝）

全球最後一台747-400型客機在日前完成最後一趟的載客執飛任務後，退出載客機隊走入歷史，中華航空特別於12日舉行「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送盛典，由華航董事長謝世謙率領主管團隊，與百位華航會員及退休員工，在華航修護工廠齊向有著「空中女王」稱號的747客機致敬，許多華航老員工感觸特別深刻，所有來賓也在最後排列「747-400」字樣道別。

這台全球最後1架波音747-400型客機、機身編號B-18215，在3月28日完成最後一趟的載客執飛任務後，因不敵新機型油耗競爭，華航決定讓機隊提前退役，以優質、高效率的新機隊提供旅客更高品質的服務，提升航空市場競爭力。

在這場「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送盛典中，華航安排客艙組員穿著不同世代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。活動中也開放讓員工，及所有來賓在飛機機身上簽名留下念想，也制作了747的影像時空走廊，讓來賓透過照片，了解747客機在華航發展各階段的重要性。

己經退休的華航資深座艙長表示，她從進華航開始，就以派遣上747機型服務為傲，數十年來「空中女王」伴隨她飛遍美洲、歐洲及亞洲多數航點，伴隨她不斷成長，「空中女王」好像自己的親人，也為華航奠定穩固的市場基礎，功在華航。

為了向空中女王道別，現場精心安排應援排字，由華航主管邀請參與活動的所有華航會員與退休員工，排排站列出「747-400」字樣，向這位華航的老朋友致意。

在下午13點30分，747-400客機緩緩離開華航修護棚廠，承載著華航旅客所有的美好回憶，正式走入歷史，幸運見證女王最後身影的民眾，也一起揮手向「永遠的空中女王」說再見，而它的經典與無可取代，存在每一位旅客心中。

(中時 )