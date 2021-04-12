為迎接新校舍到來，小新國小12日舉辦「新」手相「蓮」，由校長謝慶皇帶領全體師生，從小新里舊校區徒步到蓮潭里新校區。（張毓翎攝）

師生昨日揮別小新里舊校區，前往新校區上課。（張毓翎攝）

學生到了目的地後，將小新國小經手作彩繪的小石子，拿到蓮潭延續，留下正式進駐新校舍的印記。（張毓翎攝）

為迎接新校舍到來，小新國小12日舉辦「新」手相「蓮」，由校長謝慶皇帶領全體師生，從小新里舊校區徒步到蓮潭里新校區，孩子難掩興奮之情，1公里多路程，他們沒有喊累，到了目的地後，將小新國小經彩繪的小石子，拿到蓮潭延續，留下正式進駐新校舍的印記。

在南科的加持下，蓮潭里近年有「善化台積村」、「富人村」之譽，但隨著近年人口遽增，許多學童無法就近入學，被迫遷戶籍就讀。

蓮潭里長陳紫晶表示，這幾年來，因南科年輕工作族進駐，善化區的國小學生人數幾乎爆滿，必須進行總量管制，過去調查善化小新里、蓮潭里2里0到14歲占總人口數30％，尤其蓮潭里的學生家長年紀平均在30至40歲。

陳紫晶說，她孩子過去也是因名額不足，無法在學區內就讀，她只好每天載小孩到善化國小就讀，而這些新住戶大多來自四面八方，他們不見得在當地朋友或親戚能寄他們戶籍，她深刻體會這些家長的辛苦，地方多年來極力爭取新校區籌建，如今正式完工，大家都很欣慰。

小新國小校長謝慶皇表示，原本在小新里舊校舍耐震係數不足，且近年學生數增多，校舍空間也比較不足，決定拆除這棟50幾年建物並原地重建，預計112年完工，未來舊址的新校舍將有30間教室，其中會有12班、2班幼兒園；而新址的新校區共計24班，另有1班資源班、2班幼兒園。

謝慶皇還提到，今年一年級的班級數，從去年4班增至6班，另還有18名新生因超出員額數而轉介到他校，未來每年級基本上會有6班，幼兒園從1班增至2班，提供家長、孩子一個好的環境，此外，因應這區就學人口數愈來愈多，未來市府投入4.3億元在新校舍旁籌建國中。

(中時 )