回憶殺》每年4月一到，就不禁想起18年前離開這個世界的巨星張國榮，以及與他相關的種種，人人皆知張國榮是香港影壇公認的俊俏男神，而能與之搭檔的，也都是頂級美人，出身台灣、發跡於香港的女星朱寶意，就是這樣一號人物，與張國榮飾演情侶的登對模樣，讓她贏得「神仙姐姐」美稱，而珠寶意27年前光速息影，之後才知她成了豪門太太，女兒長大後的模樣曝光，讓人為之驚艷，直呼美女基因不凡，才能生出「神仙女兒」。

朱寶意在台灣出身，10歲就隨媽媽到美國生活，直到成年後回台，眉目秀麗的她立刻被發掘出道，但在台灣沒能闖出知名度，直到她去香港發展，跟成龍、周潤發都合作過，但真正讓她出名的，是1986年與張國榮合作《英雄本色》，兩人飾演情侶檔，脫俗的氣質與絕美弧度的甜蜜笑顏，讓朱寶意聲名大噪，被封為「神仙姐姐」。

朱寶意光速息影，後來好友嚴淑明幫澄清，她是嫁給了上海富商，婚後專注於家庭上。(中時資料照片)

之後朱寶意戲約暴增，10年內演了30多部電影，其中不乏《英雄本色II》、《江湖龍虎鬥》等經典夯作，又在《胭脂扣》中又與張國榮同台，但她雖知名度有了，卻始終沒能大紅大紫，1994年，朱寶意拍完《神劍》後突然閃電息影，且立刻離開了香港，也沒有回到台灣生活，一度傳出她是赴大陸發展時被某富商熱烈追求，兩人濃情密意生下一女後，朱寶意才發現對方已有家室，心死斷開不倫戀，獨自撫養女兒長大。

這樣的傳聞傳了數年，朱寶意仍是神隱低調生活著，直到好友嚴淑明出面幫澄清，說她是低調嫁給上海富商並生了孩子，心思都放在家庭生活上，但若有圈內人到上海，朱寶意必定熱情接待，就這樣27年過去，她從沒想過要復出。

女兒跟朱寶意猶如一個模子刻的，也是神仙級美女。(取材自朱寶意微博)

如今60歲的朱寶意早過上退休生活，在兩岸及美國都累積了些房產，不用為經濟擔心，得以醉心在花藝興趣上，她還專程飛德國學習技術，並在上海開了培訓班，而傳聞中的女兒，則是陪在媽媽左右，重要節日必定不缺席，朱寶意也不時曬親子照，最近也常幫孩子做宣傳，女兒似乎成了模特兒，美麗模樣驚為天人，眾人都說跟朱寶意長得好像，果真「神仙姐姐」才生得出的「神仙女兒」。

(中時新聞網)