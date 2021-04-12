今年度的大學學測僅12.8萬人報考，且即將在下月登場的高職統測，考生人數跌破10萬人，亦創新低，緊接而來的招生旺季，各校無不使出渾身解數，希望能拼出佳績。淡江大學就祭出總額高達3500萬元的獎學金，新生最高可一次性領取20萬元的入學獎學金，繼續攻讀碩博士者，還可再領40萬元；而明志科技大學自去年起推「台塑企業公費生制度」，獲得好評，今年則續辦，為的就是要吸引優秀學子選讀。上述2間學校，在1111人力銀行所設立的「TUN大學網」，有更詳盡的介紹，可前往網站參考相關資訊。

淡江大學由徐航健、王紹新2位校友分別捐贈每年2000萬元及1500萬元，將全數發放給新生，以及經濟不力的學生做為獎助學金使用，讓選擇就讀淡江大學的同學能在優質教育環境中，無後顧之憂地專心學習及成長，提升其未來畢業競爭力。

淡江大學對此說明，在入學新生方面，只要是經由大學繁星推薦、個人申請管道入學之學測4科成績達53級分以上者，將擇優錄取，獲獎新生可一次獲得20萬元獎學金；若繼續就讀碩博士者，還可以再獲得領取40萬元的獎學金。淡大校長葛煥昭除了感謝校友對母校鼎力支持之外，更歡迎優秀同學加入淡江大家庭。

淡江大學指出，淡江大學歷屆畢業校友受到各界肯定，近期舉辦的「2021大學&技職校院多元入學博覽會」，以及「逐光－2021年淡江大學學系博覽會」更是深受矚目，總計超過6000人參訪。會場除了介紹系所持色、未來發展及教學環境之外，詢問度最高的就是新設置的「有蓮獎學金」，教務長林俊宏說明，本次大學博覽會及自辦學系博覽會都特別在文宣及簡報中提及此獎學金，也引發學生及家長的高度關注與詢問。

另方面，屬技職體系的明志科技大學，為培養學生自食其力及刻苦耐勞精神，實施三明治實務教學課程，與台塑企業及各建教合作公司合作，安排學生於大學求學期間至企業工讀實務實習1年，讓學生從工讀實習中獲得報酬，減輕家庭經濟負擔，順利完成學業，並透過實務教育，學習專業相關之技能及管理實務。

明志科技大學與台塑企業進一步合作，自109學年度起領航推動「台塑企業公費生制度」專案培育計劃，針對機械工程系、電機工程系、電子工程系、化學工程系、材料工程系及環境與安全衛生工程系(含環境資源學院實務菁英班)等學系的大學部，以及學碩士5年一貫學生，由台塑企業每年提供10名公費生名額給學校，透過學校師長遴選並推薦優秀學生參與企業公費生實習甄選。

公費生除可領取40萬元高額獎助學金外，若是選讀學碩士5年一貫學位之畢業學生，更可獲得50萬元，歡迎學生踴躍提出申請。台塑企業公費生制度讓學生畢業銜接就業，學生透過實習工作所學習產業實務技能，以及培養護國菁英人才，將可在畢業後為企業直接任用，縮短企業人才培育時程，學用合一，創造雙贏。

獲得台塑企業公費生資格學生，實習時程將於大學4年級赴台塑企業實習1學年，台塑企業將比照「大專新進人員」以「實習工程師」加以培訓，並由實習單位主管與實習輔導老師共同輔導與培育，每月實習薪資優於現行制度為新台幣36,700元，並有年節等獎金，學生表現良好通過評核者，畢業後將由企業公司以「助理工程師」任用為正式人員。若想知道相關更詳盡訊息，請上1111人力銀行所設立的「TUN大學網」，有更詳盡的介紹。

(中時新聞網)