豪華車買氣噴發，汎德永業汽車3月合併營收為新台幣38.6億元，較去年同期成長17.07％；累計今年第一季合併營收103億元，創下歷年同期新高表現，年增率27.12％，主要受惠BMW與Porsche正2021年式車陸續到港，新車銷售表現亮眼，加上多座新啟用的「全功能展示服務中心」發揮效益，帶動維修保養業務亦有雙位數的年增長表現，共同推升第一季營收表現衝上同期新高。

汎德永業表示，隨著國內經濟成長動能擴增，預估新車市場仍將持續火熱，而BMW與Porsche正2021年式新車3月起已陸續到港，在新車供貨無虞下，公司對第二季新車銷售表現展望樂觀。依目前收單情況來看，BMW熱門款X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）銷售力道強勁，BMW近期更推出多款新車，包括對X5、X7主力休旅車發表Dark Knight曜黑版，3系列推出全新330i Midnight Edition夜型版，與先前發表的120i Edition M, 220i Gran Coupé Edition M及正式展開預售的全新4系列430i M Sport Convertible敞篷跑車，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan第一季銷售依舊維持高檔表現，同時Porsche旗下Taycan搶攻電動車市場有成，為Porsche的新車銷售表現注入新一波動能，Taycan現全系列銷售火熱，甫發表的全新電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo市場反應亦相當熱絡，而Taycan入門車型則預計第二季正式抵台交車。此外，Porsche近日並推出多款新車，包括傳承1968年保時捷911 T純粹設計的全新718 T，以及高性能跑車-全新911 GT3，依目前預收單熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

售後維保方面，汎德永業第一季維修保養業務較去年同期呈現雙位數成長，年增幅表現優於往常，主要由於近期新增的「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」等逐漸發揮效益，且旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche在台銷售已累積相當數量，主要銷售對象多為國內中、高社經地位客群，原廠維修保養比率相當高，因此近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長趨勢，預期未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。

(中時 )