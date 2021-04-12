洪姓員警以高舉左臂且橫向張開右臂方式極靠近被告，被告拿著陳情書之左手向洪員左胸前方向做出推的動作，洪員向後倒。（摘自判決書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局2019年11月10日執行處理聚眾活動勤務，時任員林分局分局長洪文宏於勤前教育時指示不當，對黃姓退警以現行犯逮捕、妨害公務罪移送，經彰化地方法院判決黃民無罪。警政署今表示，本案經查分局長洪文宏處理程序有違本署處理聚眾活動「保障合法、取締非法、防制暴力」的基本原則，錯誤指示，傷害警察執法形象至鉅，由連江縣警察局督察長改調本署保安警察第二總隊秘書非主管職務。

退休警員黃錫富因反對年金改革，前年多次向蔡英文總統車隊陳情抗議，發生推擠遭法辦，彰化地院審判長簡璽容勘驗警方37支密錄器與攝影機影像，發現分局長竟指示現場員警被推擠就順勢跌倒，以便將陳抗者依現行犯逮捕。

判決書中痛批來自高層的指示和壓力，傷害了基層員警及國家的執法公信力，判決黃男無罪。但也提醒基層員警，應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」。

本案引發員警假摔爭議，被法官痛批。警政署督察室指出，將持續向各級警察機關宣導，應恪遵處理聚眾活動之基本原則，採取合法作為，以保障人民意見表達自由權利。

(中時 )