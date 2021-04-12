小嫻與金剛去年在墾丁結緣，愛運動、熱愛大自然的兩人一拍即合，小倆口在去年8月大方公開戀情，熱戀中的兩人愛得幸福、也樂於分享生活大小事，不過小嫻昨（11日）卻在直播中提到，她因為沒有回網友問題，就被嗆「難怪妳不紅」，金剛在旁聽完也霸氣護愛：「講話不需要那麼不好聽，大家客氣嘛」。

小嫻與金剛昨晚在臉書開直播吃晚餐，而小嫻則提到，有網友留言問她問題，但看到小嫻沒有回就留言嗆：「難怪妳不紅」，對此，小嫻雖然無奈，不過她也展現高EQ回應：「我是不紅啦，我是太紅，紅到發紫，所以我不是紅的，我是紫的」，小嫻說完自己也笑翻。

在旁的金剛聽完後，他則神情嚴肅說：「講話不需要那麼不好聽，大家客氣嘛，我也不是說一定要怎麼樣，講話不需要這樣，好不好」，金剛接著也霸氣護愛：「紅不紅的定義是什麼？你要說不紅，你來找我嘛，你怎麼找她啊？有病啊？」

由於金剛日前檢查時，發現肛門附近長出3公分腫瘤，確診為「肛門廔管」，讓金剛不得不暫時停止擺攤賣雞翅，不過小嫻日前出席活動時，也坦言男友病況沒這麼輕微，加上如果動了手術，術後的後遺症跟生活品質都很難掌控，對此，金剛昨也在直播中提到他的病況，金剛表示，他會先做檢查、接受醫師的評估，再決定是否要開刀。

(中時新聞網)