通霄白沙屯拱天宮11日深夜媽祖進香遶境活動展開，引來職業老扒手出沒作案。（謝明俊攝）

通霄警分局在拱天宮旁逮獲知名職業老扒手「目鏡仔」

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香遶境活動，11日深夜啟程，吸引超過10萬名信眾到場，扒手也尾隨作案，在國內以父子聯手聞名，綽號「目鏡仔」的林姓老扒手，也現身拱天宮作案，在竊得1位香客身上現金5100元後，驚動現場肅扒的刑警小隊長，當場人贓俱獲。

現年已過7旬的林姓老扒手，出身嘉義一帶，是國內「台掛」老扒手的代表人物之1，因平常出入都會配戴眼鏡掩飾，所以業界都叫他綽號「目鏡仔」，林某行走全國各地犯案，舉凡一些重要選舉場、廟會、熱鬧市場，「目鏡仔」幾乎無役不與，也因而有多次被捕入獄紀錄，但由於扒竊財物是他的謀生之道，所以出獄後仍繼續犯案。

「目鏡仔」育有1子，從年少時，就帶在身邊教導扒竊技巧，兒子出師後，父子聯手四處作案，因而以此聞名警界，「目鏡仔」最近1次被捕是在雲林市場行扒，遭當地警方逮個正著移送法辦，如今再度在通霄失風被捕，正該當賊星該敗。

11日正是通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動的最高潮，超過10萬名信眾到場恭送、護持媽祖鸞駕，國內各地扒竊高手都齊聚伺機犯案，轄區通霄警分局早有防備，特別安排防扒便衣員警藏匿於人群中，伺機逮人。

11日晚間8點多，位在拱天宮附近的白西里某商家前，突然有民眾高喊「有扒手！」，在場通霄分局偵查隊便衣刑警小隊長陳永祥立即帶領小隊成員上前盤查，當場逮獲老扒竊「目鏡仔」，「目鏡仔」相當狡猾立刻將到手的5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近香客目擊指認，讓林嫌無法狡賴。

警方經將嫌犯帶回，一查赫然發現林嫌前科累累，才知是職業老扒手，認為是媽祖「神威浩蕩」才讓賊星該敗，詢後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )