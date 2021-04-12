港股恒指12日開高0.32％，隨後轉跌。截至收盤，恒指跌0.86％，報28,453.28點；國企指數跌0.93％，報10,874.83點。紅籌指數跌0.61％，報4,042.76點。恒生科技指數跌1.64％。

官方對阿里巴巴重罰落地，市場認為利空出盡，阿里巴巴港股暴漲6.51％。其它互聯網公司集體大跌，其中，美團大跌5.03％，百度跌3.67％，京東跌2.15％，騰訊跌1.13％。

瑞聲科技大漲12.67％，報44.9港元。瑞聲科技發佈公告，預計2021年第一季綜合淨利將上升至人民幣（下同）5.10億元至5.5億元之間，年增約9.6倍至10.4倍，主要由於2021年第一季比2020年第一季更正常的市場需求，股價因此大漲。高盛分析師Allen Chang將瑞聲科技評級上調至買進，目標價58港元，即上漲46％，高盛公司之前的評級為賣出。

汽車股大跌，吉利汽車跌7.05％、長城汽車跌6.69％、比亞迪跌2.68％。

鋼鐵類股上漲，愛德新能源漲21.88％，重慶鋼鐵漲18.29％，馬鞍山鋼鐵漲4.79％。

(工商 )