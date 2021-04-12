台股上周帶量上攻一度突破「萬七」，高檔買盤持續熱絡，帶動2021年4月以來台股原型ETF投資人數上衝達143萬2,355人。其中，永豐投信最新掛牌的台股ETF新人王永豐台灣ESG（00888），4月份以來投資人數增加超過6,000人，成長比率達65％，成為新增投資人數最多的台股ETF人氣王。

根據集保中心公佈數據統計，至4月9日止，台股原型ETF投資人數達143萬2,355人，4月份以來，增加人數達3,632人，其中，增加人數最多的台股原型ETF，也是3月31日剛剛掛牌的台股ETF永豐台灣ESG（00888），這檔ETF從3月底剛掛牌時的9,000多人，至4月9日投資人數達15,506人，成長比率超過65％，永豐投信指出，市場對於台股投資的熱情，與對ESG投資理念的高度認同，帶動永豐台灣ESG（00888）的投資熱度持續提升。

永豐投信分析，從4月份台股原型ETF新增投資人數的前十大人氣王觀察，大致可區分為：台股ESG ETF、台股高股息ETF，與台股中小型ETF等三大類型，同時也反應近期市場行情的變動趨勢，3月底至今相對大盤的領先表現族群，大致分佈在中小型股、高股息股與永續企業等多數標的。

永豐投信指出，永豐台灣ESG（00888）追蹤富時台灣ESG優質指數投資，指數的編製主要強調ESG高評分、股息率優異與市場流通性佳等，成份標的的組成同時也兼具市場主流趨勢特性，永豐投信指出，以近期市場話題最夯的電動車族群而言，永豐台灣ESG（00888）指數成份標的電動車概念股涵蓋率達80％。

永豐投信指出，永豐台灣ESG（00888）核心持股，包括車用電子晶片、半導體、車用面板、記憶體、電源轉換模組、充電椿等標的，也是這波台股行情上漲的主力標的，投資標的具備高度話題性與未來成長性，也成為台股ETF新人王持續受到投資人矚目的投資焦點與特色。

(工商 )