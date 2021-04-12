韓國創意料理職人主廚 孫榮 Kai Son教授釜山美食(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

受到韓流影響，在未有疫情發生之際，許多遊客經常前往韓國旅遊，受到疫情影響已許久未出國旅遊，想至韓國那個城市遊玩呢？首爾？京畿道？大邱？還是釜山？釜山觀光公社為了讓台灣的朋友們能提早蒐集韓國釜山2021年最新的吃喝玩樂旅遊資訊，為未來的釜山旅行做準備，釜山觀光公社特別於4/25(日)於台北舉辦【釜山Talk Show】體驗型講座，活動內容涵蓋烹調，還有旅遊作家亦會與大家一起分享釜山的相關旅遊訊息！

「釜山」一直以來都是許多人到訪韓國必訪的城市，甚至在2020年被韓國文化體育觀光部選為韓國第一個國際觀光城市，擁有著豐富的旅遊資源，期喜歡韓國旅遊的遊客能在疫情結束後，選擇釜山做為第一個造訪的旅遊目的地，即將舉辦「釜山Talk Show」體驗型講座。為了讓更多的朋友能一同參與，將以線上線下的方式一同進行。現場活動將採限額36位參與，可至粉絲專頁填寫goole表單。另外，線上活動將錄取150位，參與的民眾將可獲得限量禮物！

(攝影：洪書瑱)

一部曲(圖：釜山觀光公社提供)

二部曲(圖：釜山觀光公社提供)延續往年與民眾互動的傳統，以Talk Show結合料理教室，除了特別邀請旅遊作家「艾瑞克-李昂霖Eric』來跟大家分享自己的釜山之旅外，同時邀請目前台灣最紅且來自韓國的「韓國創意料理職人主廚 孫榮 Kai Son」傳授大家如何在家製作道地的釜山料理，包括著名的「釜山機張海帶」食材，而完成充滿海味的「韓式海帶湯」，以及比辣炒章魚更豐富澎湃的「釜山辣炒章魚牛腸蝦子鍋」，參加者將可在講座現場與名廚一起動手做。釜山觀光公社不但要和大家分享如何暢遊釜山最好玩，也要讓大家一嚐釜山傳統料理美食，藉此喚起大家對釜山的回憶。

許多人印象中韓式料理都是紅紅辣辣，顛覆印象，韓國創意料理職人主廚孫榮表示，事實上韓國辣椒入菜是這近一二百年的事，過往韓國菜並不是如此，如海帶湯等菜餚，料理中並沒有放入辣椒醬或辣椒粉等，而主廚也與民眾分享「韓式海帶湯」與「釜山辣炒章魚牛腸蝦子鍋」作法！

韓式海帶湯──

韓式海帶湯(攝影：洪書瑱)

食材：

蛤蜊、蝦仁、中卷、淡菜、韓式乾燥海帶

調料：

蒜末、香油、芝麻、鹽、醬油

步驟：

一、將海帶泡水一分鐘即馬上拿起來！二、取一鍋放韓國香油後炒海帶，再加蒜末炒3分鐘。三、加水、海鮮(蛤蜊、蝦仁、中卷、淡菜)蓋鍋蓋煮10-15分鐘至湯成綠白色。四、最後加醬油、酌量的鹽、韓國香油調味，最後灑上白芝麻即可。

(攝影：洪書瑱)

(攝影：洪書瑱)

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釜山辣炒章魚牛腸蝦子鍋──

釜山辣炒章魚牛腸蝦子鍋(攝影：洪書瑱)

食材：

豬腸、帶殼蝦(留頭)、章魚、洋蔥、青蔥、胡蘿蔔、中芹、昆布、高麗菜、櫛瓜、紅綠辣椒、芝麻葉、烏龍麵。

高湯：

第二次煮腸水、昆布、洋蔥、青蔥、紅蘿蔔

沾醬：

韓國辣椒醬、韓國大醬、洋蔥泥、韓國細辣椒粉、醬油、韓國玉米糖醬、糖、薑泥、大蒜、韓國粗黑胡椒，攪拌均勻後再放入韓國麻油再次攪拌，最後再佐青蔥再行拌勻！

步驟：

一、洗淨的牛(豬)腸入醋水、米酒、蔬菜邊角料、滾30分鐘後，再加入蝦殼再煮30分鐘！二、將腸子夾出，瀘出高湯備用。三、腸子切斷放入些許調製的醬料醃製。四、依序將蔬果放入鍋中，並加入調製的腸子及醬料，加入高湯至8分滿，煮滾3-5分鐘中左右，中間依個人喜好的海鮮及烏龍麵斟酌放入鍋中，即可完成！

蔬果依序放入鍋中(攝影：洪書瑱)

各式調料(攝影：洪書瑱)

(攝影：洪書瑱)

(攝影：洪書瑱)

(攝影：洪書瑱)

另外順帶一個好消息，今年BOF（釜山亞洲同一個文化節）將於5月6日~9日舉辦，雖然大家無法前往釜山親自參與，但可通過VLIVE直播免費觀看偶像的精彩表演。今年卡司如super junior等藝人參與，精采可期，相關陣容會陸續公開相關訊息可至BOF粉絲頁（

）查詢！【釜山Talk Show】體驗型講座於今(12)日起至16日開放報名，由於現場講座報名因座位空間有限，報名完成後會以抽籤方式決定名單後寄送mail給參加者，相關活動及釜山旅遊訊息，請至「釜山觀光公社」粉絲頁查詢！

※.4/25【釜山Talk Show】體驗型講座(每人限報名一種組別)報名日期：4/12-16，報名成功者將於4/19以email通知。活動地點：CookInn Taiwan 旅人料理教室(104台北市中山區南京東路三段210號8樓)報名網址：https://forms.gle/PbmbadMohoziRMYR9線上參加組報名網址：https://forms.gle/Ty42irykCnqLXk5H6

(中時新聞網)