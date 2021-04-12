檢警第一時間已在事發現場查扣落在鐵軌旁的綁帶，目前正送由第三公正單位檢驗，盼能還原真相，釐清案情。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號出軌意外事發迄今邁入第11天，釀禍工程車司機李義祥及當天陪同李前往工地的越籍移工「阿好」依涉嫌過失致死收押。據了解，事發當天工程車因過彎不慎，車輪卡進邊坡樹叢，李疑用固定廢輪胎的綁帶固定工程車，再利用怪手將其拖至地面，沒想到綁帶卻因不明原因斷裂，導致車子滾落鐵軌，列車不及閃避進而撞上。

據透露，李義祥與阿好供詞皆指出，事發當天李開著工程車去載廢輪胎到事故現場卸貨，沒想到過彎不慎，工程車輪不慎卡在邊坡樹叢。

李疑使用固定廢輪胎的綁帶固定工程車，再駕駛怪手試圖吊起工程車至地面，沒想到綁帶卻應聲斷裂，進而釀成意外。不過阿好供詞卻說，綁帶當時根本沒有固定在工程車上，是掉落而非斷落。

據悉，檢警第一時間已在現場查扣落在鐵軌旁的卡其色綁帶，發現2者皆有多處裂痕，不過到底是斷落、掉落還是被現場救援車輛輾斷，目前送至第三公正單位檢驗，盼能還原現場，釐清案情。

此外，原本預估檢方近日可能借提李義祥重返事故現場模擬，不過目前尚未有相關人員到場。花蓮地檢署表示，案件持續偵辦中，不過目前無重大偵查進度，因此先暫不對外說明。

(中時 )