艾薇今為新專輯舉辦宣傳活動。（環球唱片提供）

艾薇今（12日）為即將發行的首張專輯《I》舉辦宣傳活動，地點選在師兄蕭敬騰（老蕭）開的手搖飲店，現場打造精緻版絕美舞台，艾薇親自揭開「我，絕美」之鏡，告訴大家每個人在愛情裡都有最「絕美的時刻」。她與大馬男友交往近5年，會後受訪聊起小倆口維繫感情的「絕美」秘訣，艾薇認為，交往初期就該展露最真實的自己，素顏、放屁都無須隱藏。

她認為談感情，不要過於極端地要求對方做任何事，長久下來少了包容與理解，就會開始互相傷害；她自認與另一半相處自在，戀情不受遠距離影響，感情基礎紮實，艾薇說：「一開始大家都把心交出來、互相了解，確定了才再一起，否則一開始很幸福，後來缺點曝露出來不能接受就糟了，素顏、放屁都是正常可以做的事。」

她已9個月沒回大馬老家，想念家人及男友經常落淚，如今發片在即，艾薇直言「忙一點就不會想不開心的事」。不僅如此，她還分享2歲狗兒子「Bobe」即將搭機來台的興奮心情，透露愛犬此行防疫檢疫、機票等相關費用需花10幾萬台幣，「牠來我超開心，像是家裡有人陪伴，不用回到家只有我自己一個人傷心」；Bobe預計28日抵台，隨後進行防疫隔離。

艾薇即將進入發片宣傳期，並於5月2日在西門町舉辦人生首場簽唱會，完成她「人生清單」的簽唱會夢想，而一路支持力挺她的師兄老蕭與經紀人Summer姊日前已飛大陸工作，臨行前有特別交待什麼？艾薇笑回：「老師（老蕭）跟Summer姊都很放心吧，我很乖，但她很常傳訊息給我，之前我也有傳訊息祝老師生日快樂、一切順利。」

(中時 )