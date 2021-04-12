日前有網友在社群網站Po文泣訴，自己是國立大學畢業，擁有行銷背景、協調能力也不差，但出社會3年以來，從沒領過超過3萬元的薪水，讓他找工作找到懷疑人生。

根據1111人力銀行針對全台上班族進行調查發現，有53.3%不滿意目前的工作，滿意者僅為46.7%。且有高達64.5%坦言自己曾經入錯行，原因是「薪水太少」47.5%、「身心壓力大」28.3%、「不符合個人興趣」23.5%、「專業度低/易被取代」20.0%及「工作超時/常加班」19.8%。

一旦發現自己入錯行，有多少人會採取行動呢？據調查指出，「充實其他技能以利日後轉職」、「騎驢找馬/換工作」、「隨遇而安」以及「快閃離職」是大多數上班族的處理方式，先觀察盡量適應環境，並同時培養職能，待有合適的職缺出現再主動出擊。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，若從22歲大學畢業踏入職場到65歲屆齡退休，每一位上班族平均都要在職場闖盪超過40年，難免會有摸索方向甚至入錯行的時候，但要提醒的是「設停損點」。

一般而言，乍到新公司都有磨合期，從交接新工作、熟悉業務、建立社交圈等，大致要花上半年時間，因此「6個月」已經足夠體現組織運作及企業文化，若是仍覺得格格不入或是跟不上團隊腳步，那就要認真思考這份工作是否真的不適合自己。

特殊的是，調查發現，上班族換工作的前提是，有83.4%認為薪資至少要增加5,295元，另有14.1%表示可以接受薪資平移(維持和前份工作一樣)，還有2.5%坦言可以接受薪資下修。

(中時新聞網)