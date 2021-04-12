亞洲景氣復甦，獲利展望佳，法人相對看好亞太股市後市。

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，在經濟強勁復甦、企業營運狀況持續改善之下，對於股市仍維持偏多看法。此外，聯準會並不會提前結束寬鬆政策，主因目前勞動市場的復甦狀況仍然脆弱，加上預期聯準會將容忍通膨增長一段時間，預期聯準會最快也要到2023年初才有機會升息，因此金融市場將持續保持相當充足的流動性。財報方面，企業去年第四季財報普遍優於市場預期，展望也偏樂觀，目前市場預期今年亞洲企業獲利將成長20％~25％。企業獲利增長幅度將可以抵銷來自評價面下修的幅度。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，陸股展望仍將牽動亞股表現，A股在歷經前期回調後，3月是市場悲觀預期的頂點，風險已充分釋放，4月份市場關注的重點將由海外轉向大陸內部，主要因素有二：1、大陸基本面預期在上修：從3月PMI來看，顯示製造業供需兩旺，內需消費、出口均表現樂觀，第一季經濟數據有望超市場預期。從企業第一季財報來看，業績增速有望迎來高點，利潤改善有望進一步修復悲觀預期；2、全球基本面預期在下調：近期海外疫情再次反覆，且接種意願難以迅速提昇，後續疫苗接種速度可能放緩，達到群體免疫時間可能拉長。

安本標準投信投資長彭炫通表示，通膨數據的變化、升息議題的討論，將影響今年市場走勢趨於動盪，但震盪走高的格局，仍是今年投資市場不變的主軸，目前資金寬鬆環境有利風險性資產表現。

彭炫通指出，投資人可布局與經濟成長高相關的市場及類股，因景氣復甦，獲利展望佳，亞太地區中仍是相對看好的區域，尤其亞洲新興經濟體基本面有撐，包括經常帳盈餘、通膨溫和、實質利率較高、可觀的外匯存底、合理的匯率估值，即使日後貨幣政策趨緊，新興亞洲也能穩住陣腳。

游欣穎也指出，從宏觀流動性來看，整體保持平穩，大陸央行表態貨幣政策已內部目標為主，不受美債殖利率及新興市場加息影響。而從機構資金動向來看，近期隨著市場反彈，公募產品出現了淨申購，因此股票市場流動性也逐漸改善。預期在十四五政策落地，以及隨著第一季財報陸續公布，政策及業績雙驅動下，A股有望迎來新的催化劑，配置方向建議以盈利持續恢復的板塊為主，包括消費、科技、醫藥等類股。

(工商 )