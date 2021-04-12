LINE大當機50分鐘 官方回應原因 17:102021/04/12 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通訊軟體LINE 12日下午傳出最長達50分鐘的當機災情，民眾指出，12日下午2點開始，LINE無法傳送文字或圖片訊息、也無法打電話，有些則是成功傳出訊息後，訊息無法被讀取。 LINE台灣稍早回應表示，台灣時間14:10開始LINE出現異常，原因是因系統網路連線異常，造成LINE的傳訊、社群，與官方帳號無法正常使用，異常期間的訊息如有失效，敬請見諒。相關問題自15:00起已陸續恢復正常。 LINE當機1小時災情慘 官方揭故障原因 陸牌手機鮮貨登台 約萬元可入手 (工商 ) #系統 #LINE #分鐘 #異常 #大當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星巴克連5天買一送一 各家優惠懶人包一次看 16:042021/04/12 生活 國中女師大姨子連保險套都管 主管傳授崩潰下屬大絕招 16:142021/04/12 社會 網軍進駐台鐵 找素人帶風向止血 04:102021/04/12 焦點要聞 運促會滿周年 推教練免費住宿方案 15:352021/04/12 體育 同婚釋憲太熱門 網友爭睹大當機 04:102021/04/12 社會新聞 高雄無預警大停水 2工業區、3萬戶沒水用 14:232021/04/12 生活 楊晨熙婚事不同步分手 婚戒還在家 04:102021/04/12 娛樂新聞 《電機股》強信-KY第2季訂單能見度明朗 業績大爆發 10:002021/04/12 財經 總統戰時3大地下指揮所曝光 04:102021/04/12 焦點要聞 日系美妝控囤貨好時機 5大系列母檔限定組合太優惠 12:352021/04/12 生活 LINE大當機 無法傳訊息、打電話 15:092021/04/12 財經 財經熱門新聞 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 嘉義偏鄉4個21歲年輕人 讓微型衛星減重省電20％ 「球型馬達」6月搭SpaceX上太空測試 - 財經 華星光辦私募以引進策略夥伴 - 財經 - 工商 鋒面過境難解旱！ 民生用水 恐進入供四停三 最嚴地區工業限水擬提升至20％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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