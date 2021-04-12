通訊軟體LINE 12日下午傳出最長達50分鐘的當機災情，民眾指出，12日下午2點開始，LINE無法傳送文字或圖片訊息、也無法打電話，有些則是成功傳出訊息後，訊息無法被讀取。

LINE台灣稍早回應表示，台灣時間14:10開始LINE出現異常，原因是因系統網路連線異常，造成LINE的傳訊、社群，與官方帳號無法正常使用，異常期間的訊息如有失效，敬請見諒。相關問題自15:00起已陸續恢復正常。

(工商 )