高雄市長陳其邁答詢指出，考慮調整租金。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員高閔琳今（12）日在議會，針對岡山社會住宅議題質詢，她推估，三房每月租金破2萬元，青年及社會弱勢族群恐怕負擔不起，相信高雄市長陳其邁不會像台北市長柯文哲一樣弄出每月4萬租金的明倫住宅。

高閔琳指出，岡山社宅有708戶，若以1坪577元計算，一房12坪推估租金6924元、二房25坪1萬4425元、三房2萬195元。但若以青年平均薪資只有3萬，卻要花兩萬或是一半薪資租房，這樣住得起嗎？社會弱勢住得起嗎？

高閔琳提到，相信陳其邁不會像柯P一樣，弄出一個每月4萬租金的明倫住宅，希望高市府相對應的做租金調整，考量到青年及社會弱勢族群的經濟狀況。

陳其邁答詢指出，會透過都市計畫、都市更新配合整個捷運路網興建，提供廉價可負擔的住宅，讓弱勢族群可以進駐；議員所指的租金是以自償率8成來計算，會考慮降到7成，讓價格更宜人，大家可以負擔得起。

(中時 )