韓國科幻動作片《永生戰》今（12日）搶先全球在台寵粉上映。該片斥資超過4億台幣打造，特效場面氣勢磅礴，極具動作張力與峰迴路轉的劇情更讓人驚艷，並找來韓國2大巨星孔劉、朴寶劍攜手主演，首度合作的他們除了超高顏值，再度讓網友大讚「根本就是為大銀幕而生的2個男人」外，在片中惺惺相惜彼此依賴，情感流動間營造也出了濃濃的羈絆，孔劉日前受訪時表示：「這是一部前所未有、獨特嶄新的電影，韓國影史從未出現過以永生人為主題的電影，壯觀的畫面與高概念故事絕對震撼所有觀眾！」

除了驚險刺激的動作場面外，片中改變世界的「永生人」，究竟有甚麼秘密呢？飾演永生人的朴寶劍說：「永生人擁有特別的能力，使他對自然萬物有著強大的感應能力，能靠意念扼殺萬物。」拍攝時，朴寶劍除了需要「想像」永生人的能力之外，在揣摩角色性格時也特別參考了2012年的好萊塢動作片《迴路殺手》中，來自未來的喚雨師，朴寶劍表示：「永生人能夠理解感情，但卻不會直接表達，所以只能靠眼神和細微的臉部表情變化來詮釋開心、憤怒以及致命的超能力。」導演李勇周也稱：「雖然看了電影就會明白，但永生人還是與一般正常人不一樣的。永生人擁有的能力之一是與「永遠」以及「時間」有關聯的，所以他的成長特別快速，時間也比別人過得更快，希望大家能夠留意這個重點。」

(中時 )