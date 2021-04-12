蔡英文總統下月執政將屆滿5年，當年上任後拋棄九二共識改推新南向政策，有變好嗎？國民黨立委陳以信今天痛批，立院今天要質詢「新南向政策5年總體檢」這一重要主題，相關部會首長一個都沒來！外交部長吳釗燮沒來，經濟部長王美花沒來，來的全是副手，蔡政府口口聲聲說重視新南向，但從面對立法院的消極態度，可見一斑。

國民黨立委陳以信。(圖/本報資料照)

行政院經貿談判辦公室今日在立法院外交及國防委員會，提出新南向政策5年總體檢報告。報告中指出，2020年我國與新南向國家貿易總額為1,084億美元，較2019年減少2.9％，我對新南向國家投資金額上升1.38％，同年新南向國家來台旅客總計46.52萬人次，較2019年銳減83.2%。

國民黨立委兼黨主席江啟臣在質詢時批評，立法院邀請外交部、退輔會、經濟部、衛福部、僑委會、交通部、行政院經貿談判辦公室、海洋委員會等部會報告「新南向政策5年總體檢」，但是首長都沒有到場，只由次長代打，因為新南向貿易額因為連2年衰退，所以避重就輕，不敢在書面中提出。

此外，陳以信12日也在臉書砲轟，今天相關部會來的通通是副手，而蔡政府口口聲聲說重視新南向，但從面對立法院的消極態度，就可見一斑。

網友看完陳以信PO文，也紛紛在臉書貼文留言，「他們不敢來，來了無言以對。」、「可以結束南向政策了，沒有成果，只在燒錢」、「新南向，花了大錢是南向了甚麼？」。

立法院外委會今早進行 「新南向政策5年總體檢」， 主題非常重要， 可是相關部會首長一個都沒來！ 吳釗燮沒來！ 王美花沒來！ 龔明鑫沒來！ ⋯（族繁不及備載） 來的通通是副手！ 蔡政府口口聲聲說重視新南向， 但從面對立法院的消極態度， 就可見一斑⋯ 由陳以信發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)