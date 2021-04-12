美國國務卿布林肯美東時間11日表示，華府認真關切中國對台灣的步步進逼行為。警告任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀將會犯下「嚴重錯誤」。外交部表示，拜登政府自上任以來，多次強調對台支持「堅若磐石」，也表達對台海和平穩定的高度重視，布林肯的發言，展現對我國的一貫堅定支持。

布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」訪問時表示，「我們已見到且令我們認真關切的是，北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台海緊張情勢升溫。」強調美國長期遵照台灣關係法的承諾，將確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

外交部發言人歐江安指出，這是美國務卿的重要談話，重申美國對台灣安全的嚴肅承諾，美方認真關切中國對台灣的侵略行為，警告若試圖改變現狀，中方會犯下大錯。

她說，拜登政府自上任以來，多次強調對台支持「堅若磐石」（rock-solid），也表達對台海和平穩定的高度重視，包括拜登總統本年2月與習近平通話，以及布林肯國務卿與中方在阿拉斯加會晤時，都曾經表達對台海情勢及中國對台挑釁行為的高度關切。

外交部感謝美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次公開表達對台海和平穩定的重視，展現對我國的一貫堅定支持。我國政府將在既有良好基礎上持續與美國緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

(中時 )