34歲大陸女星楊冪五官精緻、面容姣好，成為不少女性的整容範本，但也因為長得太漂亮，常常被外界質疑有無進廠維修，近日有一組楊冪少女時期拍的大頭貼曝光，整形的傳聞不攻自破。
有名網友在微博貼出一組楊冪2004年拍的大頭照，寫道：「誰還沒非主流過，那些年喜歡玩大頭貼的小冪，好多貼臉喔」畫面中，楊冪留著一頭黑直髮與短瀏海，和好朋友頭靠著頭、對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，笑容不但超甜美，水汪汪大眼和V字八掌臉全和現在的她一模一樣，證明沒有整形過，完全是天然美女。
網友看到這一組年代久遠的大頭照，忍不住驚呼：「在一個沒有美顏也沒有濾鏡的鏡頭前，大冪冪還真是從小就有明星臉，好瘦啊」、「學生時代已經相當好看啦」、「因為本來就很好看，這眼睛真靈動啊」、「很青澀欸，喜歡」、「這雙眼睛就贏了絕大多數人」。
楊冪是童星出身，15歲就擔任平面模特兒拍照賺錢，但因為長得特別亮眼，常常飽受整容疑雲，像是2016年出席活動時，不小心被拍到下巴弧度不自然、有塊肉明顯下垂的照片，馬上被網友猜測可能是削骨留下的後遺症，又被發現剛出道時，下顎骨的線條較明顯，臉型看起來有點方，對此她解釋因為拔牙的關係，臉型才逐漸改變，否認有做其餘的整形手術，前公公劉丹也力挺，大讚楊冪從小美到大。
(中時新聞網)
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