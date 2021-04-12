樂天桃猿10日面對富邦悍將，陳禹勳9局下登板後援，在對高國輝打擊時第1球投球時停頓未把球投出，之後又疑似對主審好球帶不滿，與裁判張展榮有些口角，對此中職秘書長楊清瓏表示，如何處置當下裁判感官是最重要的，看是否可容忍，「如果是我的話會直接給警告。」

陳禹勳與高國輝的那是打擊出現許多討論點，也在網路上引發熱議，楊清瓏表示，自己棒球生涯至今從未看過投手投球時停頓未把球投出，「過去只看過投手投球準備時可能動作不順暢重新來過，沒看過這種出手到一半停住的。」

這次陳禹勳的投球「石化」動作並未構成投手犯規，但這次畫面也讓打擊的高國輝、場邊球員都笑了出來，也在網上引發熱議，之後他持續對決高國輝，在2好1壞時投出1顆外角球未獲主審青睞，當下已有些情緒，最後三振對手後比賽畫面拍到他對裁判有些口角爭執。

陳禹勳看著裁判並用手指著雙眼，口中念念有詞，好在總教練曾豪駒即時上前制止，才沒讓衝突繼續擴大。對此楊清瓏表示，當下是否提出警告是以裁判能否容忍、主審的感受是最主觀的，「但若是我的話，我會直接警告。」

楊清瓏表示，知道球員都會有情緒壓力釋放的動作，「但這樣比對裁判是很大的諷刺，陳禹勳動作適不適當，須由主審去判斷，不尊重裁判的話，裁判是可以直接警告。」

(中時 )