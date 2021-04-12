有新鮮人在社群網站披露，年後面試進入設計公司，不但沒有勞健保，還經常性加班，嚴重到連晚餐都不敢吃，胃痛加上失眠，讓他想離職又怕被說爛草莓，深怕自己入錯行，只能上網討拍，悲慘經驗引來網友回覆「拜託快走」、「不要被耽誤青春」，面對不適應的工作，到底該不該騎驢找馬？

根據1111人力銀行的調查發現，有61.6%上班族需要找工作時才會打開履歷，另外有38.4%則是長期保持開啟狀態，主要是因為「騎驢找馬/想找更好的工作」、「想看有哪些潛力工作」、「打算立刻換工作」、「想知道配對媒合的工作類型是哪些」及「想多面試/了解自己身價」。

進一步追問「當屬意企業在徵才是否會主動投出履歷」，有高達83.9%上班族坦言會主動爭取，另有16.1%則表示不會。又透過交叉分析顯示，工作年資落在「10~15年」的受訪者，轉職態度最積極，主動投出履歷比例最高，其次則是工作年資「7~10年」；反觀工作年資達20年以上者，不會投出履歷的比例居冠，多半因為考量再撐幾年就能達到法定退休條件，且年紀已長還要重新適應職場新環境並不容易，隱藏風險相對高，因此即使看到十分中意的工作機會也不會輕舉妄動。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，依據一般人的習慣，只有想「換工作」才會打開履歷，但其實保持「履歷開啟」，有幾個優勢，包括可知道有哪些企業瀏覽過、可以接收更多媒合通知以及企業主動邀約面試。不少求職者會有劃地自限的求職迷思，認為一定要具有相關工作經驗才敢應徵，但其實人資考量的並不全然如此，延攬不同領域的求職者才能擦出不同火花，所以不論求職中還是在職中，時時保持在轉職的路上，維持最佳狀態，並且定期瀏覽人力銀行相關職缺，隨時掌握職場動向，才有機會更上一層樓。

根據1111人力銀行資料庫統計，今年3月份有145萬筆履歷主動打開了，相較於去年同期的123萬筆，明顯增加17.8%；再觀察求職者主動投出的履歷數，今年1月起不僅逐月上揚，短短4個月之間增加11.4%；又從企業開缺狀態來看，3月份有高達58.5萬個工作機會，創下近5年新高！而2月景氣燈號亮出代表「熱絡」的紅燈，更創下10年來首見，顯示隨著商業活動逐漸復甦，明顯帶動轉職信心，求職者「由守轉攻」為自己積極爭取更好的位置。

(中時新聞網)