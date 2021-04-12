逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:222021/04/12 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，台股上周上演軋空行情，盤中最高一度攀升至17,016點，但隨後獲利了結賣壓出籠拉回整理。以籌碼觀點論，在資增券減行情下，多頭趨勢可望延續，加上美股道瓊指數與標普500指數9日紛紛再創新高，只要台積電15日法說不出意外，維持大盤偏多看法，投資人則可趁高點提前獲利入袋。 個股方面，本周納入投資組合的千如，積極跟進布局智慧行動通訊領域，以因應防疫所帶動的經濟發展趨勢。 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 (工商 ) #千如 #台積電 #證券分析師 #吳磊光 #逐洞賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:202021/04/12 財經 《韓股》電池製造商捎喜訊 韓股揚升0.12％ 16:142021/04/12 財經 法人競唱高：台股本周 可站上萬七 04:102021/04/12 財經要聞 「小資版0050」 元大台股領航N吸睛 16:102021/04/12 財經 南亞新投資 聚焦半導體材料 04:102021/04/12 財經要聞 《生醫股》併購＋一次性收入 保瑞Q1營收大補丸增267％ 10:002021/04/12 財經 南亞科展望強 美銀升到150元 17:522021/04/12 財經 台開選任吳子嘉為副董事長 吳子嘉：盼與各縣市首長良好溝通 16:222021/04/12 財經 農耕需求增溫 大陸化肥報價齊漲 19:022021/04/12 財經 《集中市場》外資續賣超 金傳強撐收高 15:232021/04/12 財經 齊喊「將釋出Q2營收季增財測」 外資：台積法說行情 提前啟動 04:102021/04/12 財經要聞 財經熱門新聞 上萬七有散戶慘賠百萬 他洩1招抓賺錢「神秘股」 - 財經 航運景氣爆炸能撐多久？謝金河：散戶注意3件事 - 財經 友達群創還能追嗎 鄉民遙想當年看過同樣新聞 - 財經 台聚四傑3月營收大進擊 股價漲勢凌厲 - 財經 - 工商 進台積電要有6大覺悟 過來人血淚指證「爆料是真的」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。