證券分析師吳磊光表示，台股上周上演軋空行情，盤中最高一度攀升至17,016點，但隨後獲利了結賣壓出籠拉回整理。以籌碼觀點論，在資增券減行情下，多頭趨勢可望延續，加上美股道瓊指數與標普500指數9日紛紛再創新高，只要台積電15日法說不出意外，維持大盤偏多看法，投資人則可趁高點提前獲利入袋。

個股方面，本周納入投資組合的千如，積極跟進布局智慧行動通訊領域，以因應防疫所帶動的經濟發展趨勢。

(工商 )