北門區擁有豐饒沙洲、溼地、潟湖等自然美景更保有沿海文化及宗教信仰。（北門區公所提供／張毓翎嘉義傳真）

台南市北門區榮獲交通部觀光局2021年「經典小鎮3.0」，北門區公所為行銷北門之美，首次舉辦「經典北門5GO讚」攝影比賽，總獎金高達7萬4000元禮券，自即日起至4月30日截止，歡迎各方攝影好手踴躍寄件參加，得獎名單預定5月21日前於公所網站公布。

北門區長張明寶說，北門區擁有豐饒沙洲、溼地、潟湖等自然美景更保有沿海文化及宗教信仰，旅遊資源豐富是個適合民眾慢遊且值得細細品味的小鎮，藉著此次活動，讓民眾深入了解探索發覺不一樣的北門之美，透過鏡頭捕捉不同視野的人文、宗教、生態，為北門留下永恆。

區公所表示，活動於即日起至4月30日截止收件，得獎名單預定5月21日前於公所網站公布，5月22日於「經典北門5GO讚」系列活動現場頒獎，總獎金高達7萬4000元禮券（比賽作品未達標準，獎項得從缺），更多詳細比賽簡章內容及相關資訊，請至北門區公所網站(https：／／beimen.tainan.gov.tw／)查詢。

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