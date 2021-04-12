東捷資訊(6697)3月營收達0.88億元，月增2.3％、年增49.72％；累計第1季營收為4.98億元，季增31.47％、年增16.74％。隨著大環境經濟逐漸回溫，企業數位化轉型加速，帶動營收持續成長。此外，東捷資訊有鑑於中小企業受限於資源與資金有限，亟需兼具成本效益的轉型方案，推出自行研發的「維修保養I.APP」(工業APP，Industrial App)，不若一般系統較龐大與昂貴，協助快速安裝佈署，實現資訊化管理，以利工廠具備即時應變能力。

5G陸續商轉、物聯網逐漸普及加上疫情的推波助瀾，智慧製造成為製造業者不可或缺的發展趨勢，不過，從對設備的統一管理到與後端ERP、倉儲等功能的串聯與雲端化，可能面臨高額建置費用。因此，東捷資訊繼打造設備雲後，再發布「維修保養I.APP」，協助工廠預測設備保養維修時間、MTBF(平均故障間隔)及使用年限，確保設備正常運轉及使用安全，改善過往工廠管理者常面臨設備發生異常故障停擺、導致生產線停工造成損失問題，助企業加速邁向智慧轉型升級。

東捷資訊行銷長康俊彥表示，有別於一般的大型系統，會需要的硬體與費用較高，此次發布的工業APP較為輕巧，硬體需求較低，且不須依附特定系統即可獨立運作，幫助製造業(特別是機電業)不需擔心大筆購置硬體支出問題，減少成本負擔，用最具效益的方式達到即時蒐集工廠生產設備狀態數據、設備保養維修記錄，結合手機、平板等行動化設備顯示管理，以及多種圖型化管理看板顯示，此系統亦可根據需求架設於地端或雲端，同時能與東捷資訊的「設備雲」做整合，做到廠區全方位能源管理，令能源效率做最有效的發揮，看準企業佈署數位轉型需求愈趨增加，預計將可成為未來營運重要成長動能。

(時報資訊)