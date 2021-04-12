不鏽鋼材料加工與銷售廠新鋼(2032)去年不畏疫情影響，業績創五年來新高，EPS為0.58元。展望後市，公司表示，公司幾乎全為內銷，展望後市仍有疫情變數，若是外國鎖國，外銷走不出去，就會往國內市場倒貨，將不利市場供需發展。

新鋼今日於證券交易所舉行法人說明會，公司去年營運及獲利均為近幾年最佳之表現。全年營收32.66億元，毛利率5.98%，營業淨利8860萬元，淨利7599萬元，綜合利益8075萬元，EPS為0.58元，優於前年的0.36元。董事會決議分配每股現金股利0.53元。

新鋼今年第一季營收8.59億元，年增率為15.31%，持續成長的態勢，主要受惠產品量價俱揚。

新鋼公司從事不鏽鋼材料加工與銷售，內銷比重達95%。主要生產基地為新北市新莊廠以及桃園大園廠。304系不鏽鋼產品占業績比重92%為主要產品。運用方面，中盤加工占31%，加工製造占29%，分居第一及第二位，產品包括不鏽鋼電梯門等建材，BBQ烤台、洗衣機內槽，流理台等餐廚具，超音波清洗機等機械產品，以及電氣箱等電工器材，食品儲放桶及分類垃圾桶等。

另外，配合政府發展低碳再生能源政策，新鋼將大園廠廠房屋頂出租鋪設太陽能板，併網發電後將電力回售給台灣電力公司。新莊廠目前也已在鋪設太陽能板中。

在綠色能源-離岸風電布局方面，109年7月21日提出離岸風機浮體模組及平台專利申請。109年11月11日通過離岸風機浮體模組及平台專利申請。專利訴求可架設太陽能板發電，可發展養殖漁業等。

(時報資訊)