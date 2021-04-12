綠茵生技旗下「牛樟芝菌絲體」取得美FDA新膳食補充成分(New Dietary Ingredients, NDI)安全性無意見回覆與核准於美國市場上市，為國際間首件牛樟芝產品獲此認證。

今日舉辦的台灣牛樟芝產業國際發展與臨床應用研討會當中，綠茵生技研發長徐榜奎博士說，有鑑於保育及永續的目標，團隊獨創專利固態發酵製程技術，以不利用傳統椴木培養的方式，將野生3年才能產出的牛樟芝有效成分縮短至3~4個月，降低牛樟芝生產成本與時間，透過專利的固態發酵技術，讓牛樟芝可以在特殊監控環境下成長，不但縮短生長時間、降低對環境的破壞，更降低了生產成本。

綠茵生技表示，牛樟芝在亞洲地區雖因其具不少的研究與應用，但在歐美國家因過去沒有相關食用與原料應用的歷史，無論在保健食品的應用還是醫學輔助的推廣上，一向比較有難度。而這次綠茵生技的牛樟芝菌絲體能通過美國FDA NDI認證與核准於美國市場上市，是台灣牛樟芝產品進軍國際的重要里程碑。

(時報資訊)