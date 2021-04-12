在國際資金回補之下，上週亞股漲多跌少，保德信投信指出，上週以外資買超最多的台股上漲1.71%表現最佳，其次是馬來西亞的1.7%，而外資不買單的菲律賓股市，在內資加持下也大漲1.58%，漲幅居亞股第三；而同為東北亞股市的南韓市場，上週週線上漲0.61%，漲幅排名五。至於今年來同樣以台股漲勢最為亮眼，不甩外資不買單的窘境，年迄今指數大漲14.4%，為亞股之冠，遠優於同樣為電子出口為導向的韓股8.99%漲幅，東協市場則是越南股市大漲11.58%居首，泰股上漲8.07%名列第二，至於今年來最受外資青睞的印度股市，同期漲幅3.85%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，清明連假期間美國公布的經濟數據表現亮眼，外資熱錢大幅匯入，美債殖利率以及美元走勢雙雙回落，台股隨國際股市聯袂走高再創新高，上週五一度觸及17016點歷史新高，替台股再度打開新局面。國內方面，為加重房屋交易稅並抑制短期炒作，立院4月7日起針對房地合一稅2.0修法黨團協商做出決議，考慮房地合一稅2.0施行日期設定為今年7月1日，有利於房市資金轉往股市，替股市資金動能加溫。

葉獻文指出，台股自3月底突破下降壓力線以後，多頭攻勢不斷，近期來到萬七大關前因為近高情怯出現拉回，不過觀察五日均量達到3676億，價漲量增，代表後續高點依然可期，然預期大盤面臨整數關卡前應會再次整理，本週可觀察15日晶圓龍頭大廠法說會內容，該指標股對後市展望將成為市場多空風向球。

葉獻文建議，隨著美國科技股轉強，市場對於美債殖利率走升的反應鈍化，激勵台股科技產業同步揚升，而近期資金聚焦股性較為活潑，且獲利數據亮眼的中小型股，帶動股價熱絡表現，預期該趨勢仍會延續，並配合類股輪轉，帶動多頭走勢健康輪動，呈現淡季不淡。投資人不妨聚焦長期受惠遠距題材的5G、各國爭相投入的電動車，以及高效能運算等與半導體相關產業鏈，另看好受惠於關鍵零組件吃緊而推升全年需求的面板類股，並可伺機布局具週期性產業。

(時報資訊)