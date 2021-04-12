聯發科(2454)首季營收火燙，衝上千億元大關，達1080.33億元，3月單月營收也達401.47億元，首度衝上400億元大關，單月、單季營收均寫下歷史新高。

聯發科3月營收401.47億元、月增加23.33%、年增加75.89%，首度衝上400億元大關，改寫歷史新高，累計第一季營收為1080.33億元、年增加77.5%，聯發科首季淡季不淡，營收成功挑戰歷史新高千億元大關、寫下歷史新高紀錄，超越財測在964~1041億元。

大陸5G今年換機潮火熱，聯發科預計第二季隨著大陸市場5G智慧機市場持續維持熱度下，聯發科合作夥伴OPPO、vivo、小米以realme等持續推出新機，且陸續將5G智慧機由旗艦推向高中階、中階產品，預計都將扮演聯發科重要動能，不僅如此，聯發科在5G SoC域持續透過拓展產品項目，讓客戶端有更多的選擇，且5G產品ASP較高，長線對於毛利率也將有加分作用，另外，聯發科也傳出將在第二季末、第三季推出「最」旗艦天璣2000。

除了行動裝置平台外，聯發科成長型、成熟型產品也相當穩定成長，包括PMIC(電源管理IC)、ASIC(客製化晶片)、IoT等隨著5G的普及商轉，今年全年將穩定成長，供應營運動能。

(時報資訊)