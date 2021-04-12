全球車市復甦，連接器廠-長盛(3492)營運可望揮別去年谷底重返成長！長盛總經理葉文麒表示，公司持續增加汽車產品種類，並積極與大陸北汽、美商福特與越南電動車廠VinFast接觸中，雖然整個汽車供應鏈缺料嚴重，在疫苗施打與疫情趨緩下，第1季營收已見成長，希望未來能夠持續，公司今年也會努力提升每股盈餘。

長盛今天參加OTC法說會，長盛早期做不少手機連接器，之後由通訊領域走向汽車，主要是從免持裝置需求切入車用售後市場，後來再逐步切入汽車原裝市場，目前公司車用產品包括：汽車影音娛樂模組及線組、車用訊號傳輸線組、方向燈線組、無線充電模組、點菸器線組及車載診斷系統模組，客戶涵蓋瑪莎拉蒂、克萊斯勒等歐美汽車大廠，以及大陸廣洲汽車及吉利汽車等。

葉文麒表示，車用是公司現階段最主要市場，未來研發會以橫向增加品項為目標，除現有客戶，公司亦已與車用大陸北汽及越南最大私營企業集團旗下電動車品牌VIN FAST接洽，福特汽車也在尋求RFQ(報價)階段。

長盛也將公司在車用影音與充電領域的技術經驗，延伸至航太領域，開發支援Type C/Type A雙設備快充產品，並布局車用三線圈快充的無線充電產品，希望後續能有實績挹注。

目前車用電子供應鏈缺料問題難解，長盛科技也蒙受壓力，葉文麒表示，公司除透過市場找現成料外，亦提早將整年度預算交給供應商，以利供應商提前備料，而客戶也協助找料，對於現料增加的成本，亦由客戶一起吸收。

在醫療方面，葉文麒表示，公司研發聚焦自動化製程，開發中的產品包括細胞萃取自動機、藥物自動監控等，希望對生醫產業有所貢獻。

受到新冠肺炎疫情衝擊，長盛去年營運陷入谷底，109年合併營收為6.75億元，年減10.6%，營業毛利為1.87億元，年減11.37%，合併毛利率為27.75%，年減0.19個百分點，稅後盈餘為1498萬元，年減64.8%，每股盈餘為0.42元。

長盛3月合併營收為8164萬元，年成長13.13%，累計前3月合併營收為2.02億元，年成長15.08%。

(時報資訊)