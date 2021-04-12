國際金融機構美商摩根大通今天宣布，已啟動一項區塊鏈應用技術，協助全球銀行優化匯款業務，當中包括由台灣的銀行發送到其他市場的跨國匯款。透過提升匯款帳戶資訊的準確度，這項名為「Confirm」的新技術將減少在跨國匯款過程中，因帳戶資訊不符而導致的交易失敗或退匯，同時降低匯款銀行和受款銀行的作業成本。

摩根大通的帳戶驗證平台「Confirm」以及全球清算服務「PayDirect」，將有效減少退匯的可能性，不但能提升銀行處理匯款的成功率，也提高了業務流程中的透明度，並優化客戶的點到點匯款體驗。目前，摩根大通正在與十二家台灣的銀行進行測試，透過「PayDirect」將款項匯至印尼，其中包括合作金庫銀行、第一銀行、上海商銀、兆豐銀行、瑞興商銀、新光銀行、中國信託等。

摩根大通的全球帳戶驗證平台「Confirm」建置於區塊鏈網路「Liink by J.P.MorganSM 」項下。全球各地參與「Confirm」這一帳戶驗證平台的銀行（包括台灣的銀行在央），將能夠直接向其他使用此平台的受款銀行提出驗證受款人帳戶資訊的要求，並且近乎即時的收到對方銀行的回覆。 帳戶資訊一經驗證，銀行便可通過摩根大通的全球清算服務「PayDirect」以最有效的方式進行跨國匯款。

(時報資訊)