平和環保(6771)3月合併營收4,657萬元，較去年同期成長11％，並創下單月歷史新高紀錄；首季合併營收1.27億元，年增12％。平和環保表示，隨著下游客戶需求及產業景氣復甦，廢水代處理量逐漸增加，整體營運將可望回到穩定成長軌道；平和材料(台南廠)待取得廢水代處理相關許可執照後即可運作，預期今年第二季可望加入營運，並挹注下半年後之成長動能。

平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，其中金屬表面處理產業比重最高，去年部分客戶受到各國封城影響出貨，隨著全球經濟復甦，汽車等下游產業需求成長，帶動螺絲業客戶生產出貨增加，其產生的廢水量及委託平和環保代處理量也隨之增加。

平和環保目前的餘裕量可代處理額度已趨於飽和，為服務目前已洽談且有意願委託平和環保代處理廢水客戶，因此投資設立子公司平和材料(台南廠)，未來除了產能增加外，亦可依客戶水質及地域來調配本廠與台南廠產能，以提高集團廢水處理效益；另台南廠將導入毛利較高之高濃度氨氮廢水及廢酸洗液回收再利用項目，在產品組合持續優化下，集團營收及獲利將有望同步擴增。

平和環保表示，目前在景氣逐漸復甦、客戶需求增加及台商陸續回流各項有利條件下，預期今年集團整體營運應可樂觀看待。

(時報資訊)