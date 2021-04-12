連續14年蟬聯日本銷售第一的ELIXIR怡麗絲爾，在台灣一樣擁有超高人氣，是許多女生的保養愛用品，今年母親節推出多款優惠組合，除了經典的彈潤保濕水、彈潤保濕乳有列入優惠，連剛推出就大熱賣的彈潤時控精粹也推出特價組合，趕快趁這次活動把保養品都買起來囤。

2021年母親節，ELIXIR怡麗絲爾集結抗老群星列入特惠組合，為熟齡及初老肌膚補充滿滿的美肌養分，特惠組更祭出超甜折扣、驚喜圈粉價，除了送禮孝敬媽咪，更要趁機把抗老武器囤起來，其中最值得購入的就是包含全明星商品的「彈潤美肌組」，買彈潤保濕水就送彈潤保濕乳、多效彈潤美肌乳，特價NT2,100大約等於打了7折，絕對是鐵粉一定要入手的經典組合。

彈潤美肌組特價NT2,100，大約等於打了7折。（圖／品牌提供）

另外3月剛推出就大熱賣的圈粉磁鐵「AI小白金」彈潤時控精粹立刻也列入母檔優惠組合，「彈潤時控精粹組」買彈潤時控精粹就送彈潤保濕乳、彈潤保濕水、淨白多效日間美肌乳、淨白超抗皺眼唇精華乳、超澎潤滿格乳霜等明星商品的小樣，有抗老保養需求的人必買。

彈潤時控精粹組特價NT2,000。（邱映慈攝）

預算不多的人也不必扼腕，本次的「彈潤美肌乳組」是小資女的好朋友，怡麗絲爾多效彈潤美肌乳一直是櫃上熱賣商品，許多人在妝前只需擦這條就接著使用後續的粉底，絕對是懶人必備的妝前防曬乳。這次母檔推出超級優惠的NT900組合，不但能擁有多效彈潤美肌乳正貨，還可獲得彈潤保濕水、彈潤保濕乳、多效彈潤美肌乳的小樣贈品，如果是美肌乳的愛用者，一定要趁這次優惠囤起來。

彈潤美肌乳組特價NT900。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ ELIXIR怡麗絲爾彈潤美肌組*1組

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)