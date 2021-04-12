宅神朱學恒。（資料照片）

對於蔡英文臉書稱「聽說觸及下降」，並配上蔡英文揮棒打球的圖片，朱學恒指出，「那顆球是網球阿！」並且，臉書觸及高低「關我什麼事？」

朱學恒今（12）日在TVBS《新聞大白話》批評，太魯閣號49人罹難，且是因為人禍，不到10天，就說她的臉書觸及下降，那「治國」呢？「我管你臉書觸及降低」，朱學恒說，「關我什麼事？」

而如果跟總統無關，宅神補充，那大家怎知到底哪一篇跟總統有關？是否經過同意？到底把什麼事情放在第一位？當初選舉有投票選小編嗎？以後總統選小編就好了啊？小編只在乎自己的KPI，跟民眾「零」關係。

謝寒冰反諷，這篇文章對小編來說是成功了，因為大家都在討論！

另外，國民黨文傳會副主委鄭照新昨(11日)對此在《中天辣晚報》節目中表示，民眾看了就會覺得蔡根本沒有心放在台鐵事故上面，「她覺得更嚴重事情是臉書觸及下降，而非台鐵檢討，我覺得這是非常丟臉的一件事」。

資深媒體人黃暐瀚今(12日)在臉書提到，太魯閣號事故才剛過頭七法會沒幾天、F5戰機失聯飛官、缺水缺電、連送到海外的鳳梨芭樂出問題，難道蔡總統除了「擔心觸及率降低」之外，沒有更重要的事情，該去做了嗎？

(中時新聞網)