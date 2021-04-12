太魯閣號2日發生嚴重翻覆意外，釀重大死傷，只是頭七才剛過，總統蔡英文臉書10日PO文卻擔心觸及率下降，引發各界批評。對此，東華大學教授施正鋒認為，蔡英文是沒有能力治國或者無心，並指蔡英文經常要依賴讀稿機，是因沒自信怕說錯話，他更懷疑，蔡英文是不敢真情流露，還是沒有真情？

施正鋒12日在網路節目《新聞翟急便》中表示，他認為蔡英文是治國沒半撇，或者是無心，並指蔡英文治國，基本上都要人家拿稿子給她，但如果是和外賓見面的場合，我們還不能講外文 一定要用翻譯，因為字字要斟酌。

施正鋒透露，蔡英文之前會出問題，是有一次她接見一些司法改革人士，因為這些人是自己人，是蔡英文在台大的學弟妹，所以她就講了一句「在威權時代大家不是都這樣子嗎」，後來有一次是小學生參觀總統府，因為是小朋友，所以她又講錯話，後來接見旅居海外的228受難者家屬時，她就開始念稿，「怕講錯話了」。

施正鋒感嘆，「滿可憐的」，並指蔡英文完全沒有自信，並指自己教書時，有時會忘記帶資料，但就算忘了帶，講課3小時也沒有什麼問題，有時候怕忘記或離題就會看一下大綱。施正鋒還指出，之前他們有帶回來一套新式的讀稿機，「不是只有一個讀稿機，是兩邊的，他們還很驕傲拿到最先進的」，但那是最肉腳的人在用的，所以就是沒有自信。

聽完施正鋒的一番話，主持人也表示，蔡英文連去探望太魯閣事故的家屬，都要看稿子，連背稿子、透露真情，都沒辦法。施正鋒說，無心和無力是兩回事，但他感覺，蔡英文不是是冷血、冷漠，不敢真情流露，或是她根本沒有真情。

(中時新聞網)