印度著名電影《地球上的星星》，描述繪畫天分的8歲自閉症男孩伊夏學習故事，感動全球無數家長。同樣有繪畫天分自閉症女孩蕭意臻，經桃園市大興高中特教老師張倍純耐心指導，陪伴她考取三張證照，並自創電腦繪製line熱銷貼圖菠蘿麵包，有如《地球上的星星》翻版。

微軟比爾蓋茲與蘋果公司創辦人賈伯斯都有亞斯伯格人格特質，特教生與天才的養成教育，差別常是一念之間。蕭意臻一進入大興高中，張倍純就發現她雖有亞斯伯格人格特質、自閉不懂得如何與人溝通，與生俱來的繪畫天分十分有潛力，她一路陪伴意臻電腦繪畫創作，共考取了乙級技術印前製程等三張專業證照。

蕭意臻親手畫出眼中的張倍純老師畫像，清純充滿教學熱忱。(戴志揚翻攝)

大興高中提供特教生豐沛教育資源，張倍純老師用點讀筆，耐心指導特教生餐飲科三年級吳苡姍(右)及時尚科一年級學生郭育慈。(戴志揚翻攝)

蕭意臻現已是大二學生，可以協助輔導其他學習障礙同學，張倍純回想她剛進入大興高中時，因語言和認知能力都異於一般學生，甚至不願進班就讀，經與家長溝通一起啟發意臻的學習動力。如今蕭意臻自創的line貼圖菠蘿麵包，就是她的自畫像，博得「菠蘿麵包小姐」外號，是網路熱銷可愛少女貼圖，而意臻心目中的張倍純老師，筆下更見清純、善良與與充滿教育熱忱。

大興高中張倍純老師一路陪伴特教生考證照，自己也考取了七張證照。(戴志揚翻攝)

張倍純已任教大興高中10多年，為了提升特教生學習與應考信心，這些年最辛苦忙碌工作就是不斷陪伴特教孩子考取專業證照，迄今她已考取美容、中西餐飲、美睫、體適能、動物溝通及清酒等7張專業證照。通常術科難不倒特教生，最難過關的是學科，每一位特教生考照，張倍純就陪伴點讀8千多題題庫的題目，其中只會考80多題。

大興高中特教老師張倍純帶出的第一年畢業生阿宏（右）已是電腦工程師。

大興高中設有飛機修護等8大科，有150多位特教生，是桃園市特教生密度最高的學校。校長陳崑玉秉持「教育不是萬能，但是教育可以讓生命變得無限可能」理念，提供供特教生豐沛教育資源，在老師與家長共同努力下，這些年畢業的特教生不論就職或繼續升學，都能適才適性發展。

8大科包括普通科擁有超優質的學習與師資環境；飛機修護是北區最大飛修科，有獨立航空館，深獲家長信任；汽車科發掘具技術傾向人才；資訊科培育專業技術人才；電機科強調證照達人模式，培養電工技術人員；餐飲管理科凸顯航空餐飲、在地深耕生根；多媒體應用科培養設計人才；尚造型科培訓舞台造型師、美髮師等專業人才。

特教生欠缺社交技巧，與一般生相處難免會有摩擦及溝通障礙，張倍純就扮演全校8大科特教生心靈導師。輔導主任劉秀玲說：「倍純老師用心耕耘特殊教育，一路走來、始終如一；不管自己遇到什麼困難，對於這些獨特的孩子，用心認真的程度從沒改變！」因這份堅持，張倍純去年獲桃園市政府頒發優良特教人員殊榮。

除了蕭意臻已順利升學，張倍純到大興高中服務第一年帶出的特教畢業生「阿宏」，現在已是位技術成熟的電腦工程師。巧合的是阿宏還曾因司指派回大興高中維修電腦，一回母校阿宏就與張倍純相見歡，這些順利在職場就業的特教畢業生，個個都是張倍純的寶貝。

張倍純畢業於國立台北教育大學，碩士唸的是歷史、中山大學讀的是台灣語文學系，都與特教無關，但她從國中就取得志工服務證書，熱心公益。喜歡幫助別人特質，讓她在特教領域一展長才，學生不論升學或就業，都能找到自己的舞台。在大興高中校園內，最常見張倍純拿著點讀機，一字一句指導學習障礙同學唸英文，這也是張倍純的工作日常。

(中時新聞網)